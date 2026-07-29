Schnäppchen: Rodri vor Blitz-Transfer?

Der Transfer von Rodri zu Real Madrid könnte zügig über die Bühne gehen. Die ‚as‘ titelt heute: „Lösung in 24 Stunden“. Hintergrund: Am morgigen Donnerstag soll es ein Treffen zwischen Vertretern der Königlichen und Manchester City geben.

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In Madrid herrsche Zuversicht, dass der Transfer dann abgewickelt werden kann. Bemerkenswert ist die Ablöse, die die ‚as‘ ins Spiel bringt: Lediglich 40 bis 50 Millionen Euro sollen nach England fließen. Zunächst war andernorts von 100 Millionen die Rede.

Rodri steht nur noch ein Jahr lang in Manchester unter Vertrag. Der Wunsch des spanischen Weltmeister-Kapitäns und gebürtigen Madrilenen ist der Wechsel in seine Heimatstadt. City soll dem Vernehmen nach mittlerweile eingelenkt haben. Rodri selbst unterzog sich kürzlich einem kleinen Eingriff am Rücken, der dem Transfer aber nicht im Wege stehen sollte.