Brasilien: Neuer Nationalcoach gefunden

Wunschlösung Carlo Ancelotti erteilte Brasilien eine Absage und verlängerte seinen bei Real Madrid auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre. Mittlerweile hat die Seleção die langwierige Suche nach einem neuen Übungsleiter dann doch erfolgreich beendet. Wie der FC São Paulo offiziell mitteilt, übernimmt Dorival Júnior den vakanten Posten. Die Bestätigung seitens des Verbands steht noch aus.

„Es ist die Erfüllung eines persönlichen Traums, der nur möglich war, weil ich für meine Arbeit bei São Paulo anerkannt wurde. Deshalb muss ich mich dafür bedanken, dass ich diese wichtige Phase des Wiederaufbaus unter der kompetenten Leitung des Präsidenten miterleben durfte. Ich möchte mich auch bei den Fans für ihre Zuneigung und Unterstützung bedanken“, lässt sich der 61-jährige Trainer zitieren.

Dorival Júnior unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2026. Seit 2023 steht der Brasilianer bei São Paulo an der Seitenlinie, gewann seitdem unter anderem den nationalen Pokal. Der erfahrene Coach übernimmt das Amt von Fernando Diniz, der zuletzt immer stärker in die Kritik geraten war. Drei Niederlagen in Folge führten dazu, dass Brasilien in der WM-Qualifikation auf den sechsten Platz abgerutscht ist.