Neuer Stürmer für den FC?

Der 1. FC Köln will den Angriff für die kommende Spielzeit besser aufstellen und blickt dabei nach Österreich. Wie der ‚Express‘ berichtet, steht Elias Havel vom TSV Hartberg bei den Domstädtern auf dem Zettel. Die Scouts der Kölner beobachten die Entwicklung des 1,84 Meter großen Mittelstürmers sehr genau, heißt es in der Regionalzeitung.

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Havel ist derzeit noch vom LASK an den Klub aus der Steiermark verliehen, im Sommer wechselt er fest für 300.000 Euro. Möglicherweise zieht der 23-Jährige aber sofort weiter. Um Havel aus Hartberg loszueisen, sei eine hohe siebenstellige Summe notwendig, so der ‚Express‘. In der österreichischen Bundesliga erzielte Havel in 29 Spielen 13 Tore, sammelte außerdem vier Assists. Im ÖFB-Cup gelangen ihm drei Treffer in drei Spielen.