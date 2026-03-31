Barça: Olmo weckt Interesse

Die Wüste lockt Dani Olmo. Wie die ‚Marca‘ berichtet, befasst sich Al Qadsiah mit dem Zehner. Bei mehreren Spielen waren dem Blatt zufolge bereits Scouts der Saudis vor Ort, um den Ex-Leipziger unter die Lupe zu nehmen. Ein Angebot wurde aber noch nicht eingereicht.

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Ohnehin heißt es in dem Bericht, dass der 27-Jährige glücklich in Barcelona sei und keine Intentionen hege, die Katalanen zu verlassen. Bei den Blaugrana läuft sein Vertrag noch bis 2030.