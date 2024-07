United verlängert mit Heaton

Manchester United hat den Vertrag mit Torhüter-Oldie Tom Heaton um ein weiteres Jahr ausgedehnt. Der 38-Jährige fungiert als Backup für André Onana (28) und Altay Bayindir (26). Er wurde bei United ausgebildet und kehrte nach Stationen unter anderem bei Cardiff City und Aston Villa 2021 zu den Red Devils zurück. In der abgelaufenen Saison blieb er ohne Einsatz.

Heaton freut sich über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, meinen Aufenthalt bei meinem Jugendverein fortzusetzen. Ich fühle mich immer noch in großartiger Form und bin bereit, in der kommenden Saison alles zu geben, was die Mannschaft braucht.“ Aktuell weilt er als Trainingskeeper der Engländer bei der Europameisterschaft in Deutschland.