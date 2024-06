Torhüter Ospina zurück zu den Wurzeln

David Ospina (35) kehrt zurück in seine kolumbianische Heimat. Der Torhüter hat beim Erstligisten Atlético Nacional unterschrieben, für den er einst bereits in der Jugend und auch in zwölf Profispielen aufgelaufen war.

Ospina kommt ablösefrei, zuletzt stand er in Saudi-Arabien bei Ronaldo-Klub Al Nassr unter Vertrag. 2008 war der 129-fache kolumbianische Nationalspieler nach Europa gewechselt, spielte für den OGC Nizza, den FC Arsenal und die SSC Neapel.