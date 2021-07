Bayer unter Druck: Kommt Ginter?

Bayer Leverkusen hat kurz vor Saisonstart mit einem Engpass im Abwehrzentrum zu kämpfen. „Es ist sicher die Position, die uns am meisten beschäftigt. Seit meiner Unterschrift bei Bayer Leverkusen sind wir im Thema“, findet der neue Trainer Gerardo Seoane in der ‚Bild‘ deutliche Worte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Edmond Tapsoba (22) fällt bis Ende September verletzt aus, Tin Jedvaj (25) steht vor dem Wechsel zu Lokomotiv Moskau. Bleiben aktuell nur Jonathan Tah (25) und Leih-Rückkehrer Panagiotis Retsos (22). Seoane zuversichtlich: „Wir haben die Hoffnung, dass wir die Position innerhalb der nächsten zehn Tage ausfüllen können.“

Ginter statt Ajer?

Bei Wunschkandidat Kristoffer Ajer (23, Celtic Glasgow) geht Bayer wohl leer aus, den Norweger zieht es zum FC Brentford. Stattdessen könnte der Fokus nun auf Matthias Ginter (27) gerichtet werden. Laut ‚Bild‘ ist der Nationalspieler „intern ein ernstes Thema“. 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse wären nötig.

Mit Borussia Mönchengladbach konnte sich Ginter bislang nicht auf einen neuen Vertrag einigen, in einem Jahr wäre er ablösefrei zu haben. Heißt: Verlängern oder verkaufen. Sportdirektor Max Eberl kündigte bereits an: „Wir wollen es uns nicht leisten, Spieler in dieser Kategorie am Ende ablösefrei ziehen lassen zu müssen.“