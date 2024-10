Edel-Reservist Laimer: Bayern ein „Haifischbecken“

Weniger als 200 Spielminuten stehen für Konrad Laimer beim FC Bayern seit Beginn der Saison wettbewerbsübergreifend zu Buche. Für den 42-fachen Nationalspieler von Österreich logischerweise kein zufriedenstellendes Szenario. Auf der Pressekonferenz des Nationalteams äußerte sich Laimer nun zu seiner Situation beim Rekordmeister.

„Ich spiele für den FC Bayern München. Und es ist kein Wunschkonzert, ob man spielt oder nicht. Es ist, wie man so schön sagt, ein ‚Haifischbecken‘. Man muss sich etablieren“, bringt Laimer es auf den Punkt.

„Eine Menge Konkurrenz und gute Spieler“

Zurückstecken will der flexibel einsetzbare Vollblutfußballer aber gegenüber seiner Konkurrenz im Verein nicht. „Natürlich gibt es eine Menge Konkurrenz und gute Spieler. Es gibt so viele Spiele in dieser Saison. Ich werde alles geben, und ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe“, gibt sich der 27-Jährige kämpferisch.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Laimer unter Thomas Tuchel noch zu den Leistungsträgern. Insbesondere in der zweiten Saisonhälfte fiel der laufstarke Mittelfeldspieler positiv auf, zeigte vor allem in der Champions League gegen Real Madrid, wozu er in der Lage ist. Vincent Kompany bringt Laimer meist als Einwechselspieler.