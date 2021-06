Korb für Augsburg im Dorsch-Poker

Der FC Augsburg muss sein erstes Angebot wohl nachbessern, wenn er Niklas Dorsch in die Bundesliga holen will. Nach FT-Infos betrug die erste Offerte der Fuggerstädter für den Mittelfeldspieler sechs Millionen Euro, KAA Gent hat aber abgelehnt. Ob der Poker nun in die nächste Runde geht, bleibt abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Dorsch wechselte im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim nach Belgien. Nach dem Gewinn der U21-EM würde er nun gerne nach Deutschland zurückkehren.