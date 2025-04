Wer überträgt Arsenal vs. PSG live im TV & Stream?

Durchaus überraschend stehen sich im ersten Halbfinale der Champions League am heutigen Dienstag (21 Uhr) der FC Arsenal und Paris St. Germain im Hinspiel gegenüber. PSG hatte im vergangenen Sommer Topstar Kylian Mbappé an Real Madrid verloren, sich nach einem schwierigen Start im Laufe der Saison aber immer mehr gesteigert und im FC Liverpool und Aston Villa zuletzt zwei englische Teams in Serie aus dem Wettbewerb geschmissen. Folgt jetzt Team Nummer drei?

Schon einmal trafen die beiden Mannschaften in dieser Saison aufeinander, Anfang Oktober setzten sich die Gunners dabei mit 2:0 durch. Der Klub aus dem Norden Londons wird voraussichtlich die Saison in England als Vizemeister beenden, in der Königsklasse stehen die Chancen auf mehr aber gut. Eindrucksvoll schmiss das Team von Trainer Mikel Arteta Titelverteidiger Real Madrid aus dem Wettbewerb, die letzte Niederlage kassierte Arsenal vor knapp drei Monaten im League Cup gegen Newcastle (0:2).

Wer überträgt das Spiel?

Es ist also alles angerichtet für ein Spiel zwischen zwei Topteams auf höchstem Niveau. Wer das Spiel sehen möchte, benötigt dafür ‚AmazonPrime‘. Der Streaming-Anbieter beginnt seine Übertragung um 20 Uhr, ab dann wird Moderator Alex Schlüter durch das Programm leiten. Um 21 Uhr löst ihn dann mit dem Anpfiff Kommentator Jonas Friedrich ab, als Experte fungiert Weltmeister Benedikt Höwedes.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Gunners und PSG weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. Außerdem bleibt ihr mit unserem TV-Guide immer auf dem Laufenden.