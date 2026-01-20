Mit Guirassy: So startet der BVB

Nur einen Punkt Rückstand hat Borussia Dortmund in der Champions League auf Rang acht, den Platz, ab dem man sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Logisch, dass die Schwarz-Gelben den Umweg über die Playoffs gerne vermeiden wollen. Gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr) soll deshalb ein Sieg her.

Verzichten muss Trainer Niko Kovac dabei auf Mittelfeld-Motor Marcel Sabitzer, der aufgrund von Wadenproblemen in Dortmund geblieben ist. Im Zentrum starten Jobe Bellingham und Felix Nmecha.

Guirassy von Anfang an

Deutlich kniffliger wird es in der Angriffsreihe. Im Sturmzentrum startet nach zwei Spielen auf der Bank diesmal wieder Serhou Guirassy, während dahinter Julian Brandt und Karim Adeyemi wirbeln sollen. Fábio Silva muss sich mit der Jokerrolle zufriedengeben.

Bei den Spurs drückt der Schuh. Nur elf Spieler mit Profivertrag stehen aufgrund von Verletzungssorgen im Kader, der von Jugendspielern vervollständigt wird. Trainer Thomas Frank muss die Partie dem Vernehmen nach gewinnen, sollte er noch weiter die Nordlondoner trainieren wollen.

So startet der BVB

So startet Tottenham