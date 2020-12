Hertha: Pekarik soll verlängern

Hertha BSC möchte den Vertrag mit Routinier Peter Pekarik gerne ausdehnen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll der Vertrag mit dem Führungsspieler um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert werden. Das momentane Arbeitspapier des 34-Jährigen läuft im Sommer aus.

Pekarik war bei der Hertha bereits aussortiert. Doch unter Bruno Labbadia kämpfte sich der Slowake wieder ins Team und ist seitdem als Rechtsverteidiger gesetzt. Beachtlich ist, dass das Urgestein deutlich offensiver agiert, als in den vergangenen Jahren. In dieser Spielzeit konnte Pekarik bereits drei Treffer bejubeln – in den acht Jahren davor waren es nur zwei.