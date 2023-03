Neto verlängert bei Bournemouth

Torwart Neto bleibt dem AFC Bournemouth erhalten. Wie die Cherries bekanntgeben, verlängert der 33-Jährige seinen Vertrag bis zum Sommer 2026. Sein bisheriger Kontrakt wäre im Sommer dieses Jahres geendet.

Mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit sagt der Brasilianer: „Ich bin wirklich glücklich. Ich möchte mich für den Empfang durch die Fans bedanken, als ich hier ankam. Es war unglaublich. Wir werden jetzt 100 Prozent geben, um sicherzustellen, dass wir in der Premier League bleiben und immer unser Bestes geben.“ In der laufenden stand der Keeper in 17 von 26 Premier League-Partien auf dem Rasen.

