Die SSC Neapel hat Sebastiano Esposito (24) von US Sassuolo als möglichen Winterneuzugang ins Visier genommen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, besteht ein „starkes und konkretes Interesse“ am Bruder von Inter-Star Pio Esposito (21). Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die Neapoletaner um eine Verpflichtung des Mittelstürmers bemüht.

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„Im Zuge des bevorstehenden Umbruchs steht Seba Esposito ganz oben auf der Liste von Sportdirektor Manna“, schreibt die italienische Zeitung über die Transferplanungen des kriselnden Serie-A-Klubs. Aktuell ist Esposito von Cagliari Calcio bis zum Saisonende an Sassuolo verliehen. Dem Bericht zufolge besitzt Sassuolo eine Kaufoption, die der Klub ziehen will. Anschließend sollen im Winter Gespräche mit den Napoli-Verantwortlichen über einen möglichen Transfer aufgenommen werden.