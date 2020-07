Bielefeld-Interesse an Vasiliadis

Arminia Bielefeld bastelt weiter am Kader für die kommende Saison in der Bundesliga. Laut dem ‚kicker‘ sind die Bielefelder dabei auf Sebastian Vasiliadis (22) vom SC Paderborn gestoßen. Der Mittelfeldspieler wusste trotz des Abstiegs seiner Mannschaft mit guten Leistungen zu überzeugen und stand in 32 Pflichtspielen für die Ostwestfalen auf dem Platz.

Aktuell haben im Kader der Arminen nur Sven Schipplock (31), Marcel Hartel (24), Stephan Salger (30) und Reinhold Yabo (28) Erstliga-Erfahrung, weshalb noch Spieler mit der nötigen Routine gesucht werden. „Wir müssen der Mannschaft Qualität hinzufügen, dazu gehört auch Bundesliga-Erfahrung“, so Geschäftsführer Samir Arabi.