Mit Ausstiegsklausel: Guimarães verlängert in Newcastle

Bruno Guimarães und Newcastle United setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Wie der Premier League-Verein offiziell vermeldet, wird der Kontrakt des 25-Jährigen bis 2028 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier war bis 2026 datiert.

In dem neuen Vertrag soll eine 115 Millionen schwere Ausstiegsklausel verankert sein. Anfang 2022 hatten sich die Magpies die Dienste des Brasilianers für rund 42 Millionen Euro von Olympique Lyon gesichert.

Leistungsträger

Seitdem absolvierte Guimarães 67 Partien für Newcastle, in denen er an 19 Treffern (elf Tore, acht Assists) direkt beteiligt war. Der 14-fache Nationalspieler trug einen wesentlichen Beitrag dazu bei, dass der Klub in der vergangenen Spielzeit die Premier League auf dem vierten Tabellenplatz abschloss und somit in der laufenden Saison in der Champions League vertreten ist.