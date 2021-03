Düsseldorfs Morales in die MLS

Alfredo Morales wird Fortuna Düsseldorf nach knapp drei Jahren verlassen. Wie der Zweitligist mitteilt, steht der 30-jährige Mittelfeldspieler nach Vereinsangaben vor einem „ablösepflichtigen Wechsel“ in die Major League Soccer. Am heutigen Mannschaftstraining nahm der 16-fache Nationalspieler der USA bereits nicht mehr teil.

Morales' Vertrag läuft zum Saisonende aus, dementsprechend nehmen die Flingeraner die letzte Gelegenheit wahr, noch eine Ablöse für den Mittelfeldspieler einzustreichen. Das Transferfester in den USA hat noch bis zum 5. Mai geöffnet.

Alfredo Morales, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, steht in aussichtsreichen Verhandlungen für einen ablösepflichtigen Wechsel in die MLS. Daher nahm der Mittelfeldspieler heute nicht am Mannschaftstraining teil.#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/fLLNzbNOt3