Minusgeschäft: HSV wird Hefti los

von Fabian Ley - Quelle: hsv.de
Silvan Hefti mit der HSV-Jacke @Maxppp

Der Hamburger SV und Silvan Hefti gehen nach eineinhalb Jahren getrennte Wege. Der Rechtsverteidiger wechselt zum MLS-Klub DC United, bei dem er einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet. Die Hanseaten erhalten dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von rund 150.000 Euro. Hefti war im Sommer 2024 für 1,5 Millionen Euro vom FC Genua nach Hamburg gewechselt.

D.C. United
D.C. United Signs Swiss Defender Silvan Hefti from Hamburger SV

Für den HSV absolvierte der 28-Jährige in der vergangenen Aufstiegssaison 19 Zweitliga-Partien. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit spielte der Schweizer dagegen keine Rolle mehr und blieb ohne Einsatz. Sein Arbeitspapier wäre noch bis 2028 gültig gewesen. „Aufgrund der großen Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite hatte es Silvan in der aktuell laufenden Saison nicht einfach, Spielminuten zu sammeln. Daher ergibt ein Wechsel für alle Seiten Sinn. Wir danken Silvan für seinen Einsatz beim HSV und insbesondere für seinen Anteil am Bundesliga-Aufstieg“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa.

