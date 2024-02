Medien: Top-Talent Blank verlässt BVB

Borussia Dortmund entwickelt seit Jahren erfolgreich Talente zu Top-Profis und verkauft sie gewinnbringend weiter. Die meisten von ihnen etablieren sich mindestens für eine Saison im Kader der ersten Mannschaft. Anders läuft es nun im Fall Hendry Blank. Der 19-Jährige wird den BVB aller Voraussicht kurz nach seinem Debüt schon verlassen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wechselt Blank zu RB Salzburg in die österreichische Bundesliga. Auf der einen Seite verlieren die Schwarz-Gelben einen vielversprechenden Spieler, auf der anderen Seite klingelt es aber in den Kassen der Borussen. Laut dem Boulevardblatt fließen bis zu sieben Millionen Euro für den Transfer. Da das Transferfenster in Österreich erst am 6. Februar schließt, ist unklar, ob der Deal heute noch über die Bühne geht.

Vorwiegend kam Blank für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz. Gegen den 1. FC Köln (4:0) durfte der Youngster 45 Minuten lang ran und machte seine Sache gut. Seine weitere Bundesligatauglichkeit wird Blank künftig aber nicht mehr für Dortmund nachweisen können.