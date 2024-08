Juve-Absage: Neuer Favorit bei Todibo

Juventus Turin droht im Poker um Jean-Clair Todibo (24) leerauszugehen. Nach FT-Informationen hat sich der Ex-Schalker nun doch für einen Wechsel zum ebenfalls interessierten West Ham United entschieden. Der Premier League-Klub arbeitet an einer finalen Einigung mit dem Innenverteidiger.

Mit dem OGC Nizza, an den Todibo vertraglich bis 2027 gebunden ist, sind die Hammers schon länger klar. Eine Leihe mit Kaufoption über 35 Millionen Euro war angedacht. In Turin wiederum schaut man sich nach FT-Infos bereits nach alternativen Lösungen für die Abwehrzentrale um. Juve war sich mit Todibo bereits einig – nun bahnt sich die Wende an.