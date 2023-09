Álvarez verrät: So knapp scheiterte der BVB-Transfer

Edson Álvarez hat sich zu dem Interesse von Borussia Dortmund geäußert. Am Rande der Länderspielpause sagte der mexikanische Nationalspieler: „Borussia Dortmund war eine ziemlich konkrete Option. Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab viele Annäherungsversuche von ihnen, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen.“

Durchaus pikante Aussagen – war Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Anfang August doch darum bemüht, die Gerüchte um den 25-jährigen Abräumer herunterzuspielen: „In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben. Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn.“

Beim BVB war es dem Vernehmen nach vor allem Sportdirektor Sebastian Kehl, der Álvarez unbedingt verpflichten wollte. Trainer Edin Terzic machte sich intern dagegen für eine Vertragsverlängerung von Emre Can (29) stark und bekam Recht. Und so wechselte Álvarez für 38 Millionen Euro zu West Ham United, wo er ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnete.