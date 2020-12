Bericht: Atlético an Alonso dran

Marcos Alonso befindet sich offenbar im Visier von Atlético Madrid. Wie der ‚Independent‘ berichtet, haben die Rojiblancos ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen, der aktuell in Diensten des FC Chelsea steht. Demzufolge würde der Hauptstadt-Klub den 28-Jährigen gerne im kommenden Transferfenster ausleihen.

Alonso ist gebürtiger Madrilene, spielte in seiner Jugend für Atléticos Stadtrivalen Real Madrid. In der Rangordnung ist der schussstarke Linksfuß hinter Ben Chilwell (24) und Emerson (26) nur noch dritte Option auf der linken Außenbahn. Folglich würden die Blues dem dreifachen spanischen Nationalspieler vermutlich keine Steine in den Weg legen, sollte sich Alonso mit einem anderen Klub einig werden.