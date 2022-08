PSV will Zirkzee unter einer Bedingung

Die PSV Eindhoven hat offenbar Gefallen an Joshua Zirkzee gefunden. Wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, wollen die Niederländer einen neuen Mittelstürmer verpflichten, sofern die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League gegen die Glasgow Rangers gelingt. Der 21-jährige Mittelstürmer vom FC Bayern soll dabei als Kandidat weit oben auf der Liste stehen.

Die zusätzlichen Einnahmen durch die Teilnahme an der Endrunde der Königsklasse wären für die Stärkung des Kaders von Trainer Ruud van Nistelrooy vorgesehen, so der Bericht. Nägel mit Köpfen könnte der Eredivisie-Klub somit aber erst nach dem Rückspiel am 24. August machen.