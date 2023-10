Rodri spricht über City-Abschied

Rodri hält sich bedeckt, was einen möglichen Abschied von Manchester City angeht. Angesprochen auf eine Rückkehr nach Spanien sagt der Sechser gegenüber dem Radiosender ‚Cadena Cope‘: „Ich versuche, den Moment zu genießen, denn ich hätte mir nie vorstellen können, in der Premier League zu spielen und als ich hier ankam, war die Stimmung sehr positiv. Spanien ist mein Land und wir werden sehen. Ich ziehe oft um, um mich sportlich herauszufordern. Ich will gewinnen und deshalb bin ich hierher gekommen und bin sehr glücklich.“

Vor seinem Wechsel zu den Skyblues spielte Rodri für den FC Villarreal und Atlético Madrid. Ein Transfer nach Saudi-Arabien kommt für den 27-Jährigen nicht in Frage: „Es ist sehr schwer für mich, von einem Projekt wie dem in Saudi-Arabien angezogen zu werden, weil ich sportliche Ambitionen habe.“ Bei City steht der Rechtsfuß noch bis 2027 unter Vertrag, verlängerte sein Arbeitspapier erst im vergangenen Jahr.