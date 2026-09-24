Zinedine Zidane muss bei seinem ersten Länderspiel als französische Nationalcoach ohne Ibrahima Konaté (27) auskommen. Wie der französische Fußballverband per Pressemeldung bekanntgibt, hat der Innenverteidiger von Real Madrid seine Teilnahme aufgrund von Kniebschwerden abgesagt.

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𝐊𝐎𝐍𝐀𝐓𝐄́ 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐀𝐈𝐓, 𝐘𝐎𝐑𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐄́ 🇫🇷



Ibrahima Konaté, touché au genou droit et victime d’une légère entorse, est remis à la disposition de son club.



Leny Yoro le remplace et honore sa première convocation chez les Bleus. pic.twitter.com/iV6JuVIXZ6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 24, 2026

Zidane tritt mit der Équipe Tricolore in der Nations League am morgigen Freitag (20:45 Uhr) in Istanbul gegen die Türkei an. Für Konaté wird Leny Yoro (20) von Manchester United nachnominiert.