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UEFA Nations League

Bittere Absage an Zidane

von Remo Schatz
1 min.
Ibrahima Konaté faltet die Hände @Maxppp
Türkei Frankreich

Zinedine Zidane muss bei seinem ersten Länderspiel als französische Nationalcoach ohne Ibrahima Konaté (27) auskommen. Wie der französische Fußballverband per Pressemeldung bekanntgibt, hat der Innenverteidiger von Real Madrid seine Teilnahme aufgrund von Kniebschwerden abgesagt.

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Zidane tritt mit der Équipe Tricolore in der Nations League am morgigen Freitag (20:45 Uhr) in Istanbul gegen die Türkei an. Für Konaté wird Leny Yoro (20) von Manchester United nachnominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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