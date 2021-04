Hütter-Nachfolge: Hübner schwärmt von Schmidt

Bruno Hübner spricht in den höchsten Tönen von Roger Schmidt. „Er wäre ein Trainer, den ich mir in Frankfurt gut vorstellen könnte“, erklärte der scheidende Sportdirektor von Eintracht Frankfurt laut der ‚FAZ‘ auf einer Medienrunde am gestrigen Donnerstag. Schmidt sei ein „absoluter Fachmann, Offensiv-Fanatiker und Top-Mensch.“ Der 54-Jährige steht noch bis 2022 bei der PSV Eindhoven unter Vertrag, ist aber ein Kandidat auf die Nachfolge von Adi Hütter bei der Eintracht.

Dass der Ex-Leverkusener aber tatsächlich in Frankfurt übernehmen wird, ist noch unklar – auch nach Hübners Schwärmereien. Denn Sportdirektor Hübner wird die SGE zum Saisonende verlassen. In der Trainersuche sei er „außen vor“, wie der 60-Jährige betonte.