BVB: Kehls entscheidender Satz zu Can & Füllkrug

Die Unsicherheit um Serhou Guirassy (28) hat sich über diesen eigentlich verheißungsvollen Transfersommer von Borussia Dortmund gelegt. Sollte die Knieverletzung den Königstransfer der Schwarz-Gelben tatsächlich zunichtemachen, wäre das riesengroßes Pech für den BVB. Schon die Ungewissheit allein dämpft die Stimmung an der Strobelallee.

So ist Sportdirektor Sebastian Kehl bemüht, positive Stimmung und klare Botschaften zu verbreiten. Für gute Laune sorgen etwa der neue Cheftrainer Nuri Sahin und die neue Fitness von Niklas Süle (28). „Er macht einen sehr guten Eindruck auf mich, ist sehr motiviert, sehr engagiert […]“, sagte Kehl im Gespräch mit der ‚WAZ‘ über Erstgenannten, „ich spüre, wie viel Lust Nuri auf diese Aufgabe hat. Da wächst etwas zusammen, da entsteht eine enge Verbindung zwischen allen.“

"Ein klares Signal von Niklas"

Klubchef Hans-Joachim Watzke hatte sich bereits am gestrigen Donnerstag äußerst wohlwollend über Süles körperliche Verfassung geäußert. Der Sportdirektor schloss sich dem Lob an: „Niklas hat gezeigt, dass er verstanden hat und die Herausforderung annehmen möchte. […] Es ist ein klares Signal von Niklas, dass er sich verbessern möchte, dass er dauerhaft spielen möchte.“ Ein „gutes Statement“ sei das. Denn: „Ein Niklas Süle in Bestverfassung hilft jeder Spitzenmannschaft.“

Dasselbe gilt für die beiden deutschen Euro-Teilnehmer Niclas Füllkrug (31) und Emre Can (30). Vor allem aber über den BVB-Kapitän, zuletzt mit einem unglücklichen Auftritt im EM-Viertelfinale gegen Spanien, kursierten Berichte, denen zufolge die BVB-Bosse einen Transfer zu angemessenen Konditionen durchwinken würden. Jetzt aber räumte Kehl die losen Abschiedsgerüchte um Can und Füllkrug mit einem Satz – zumindest vorerst – aus der Welt: „Wir planen mit ihnen.“