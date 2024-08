Ablösefrei: Horn zurück in die Bundesliga

Das Abenteuer RB Salzburg war für Timo Horn schnell beendet. Im Januar hatte der 17-fache österreichische Meister den vereinslosen Keeper unter Vertrag genommen, sechs Monate später trennten sich die Wege wieder. Womöglich zieht es ihn nun zurück nach Deutschland.

Wie das vereinsnahe Portal ‚VfL-Magazin.de‘ berichtet, ist Horn beim VfL Bochum ein Thema. Der frühere deutsche U-Nationalspieler spiele „in den Überlungen der Verantwortlichen eine Rolle“, von konkreten Gesprächen ist nicht die Rede. Eine Ablöse wäre angesichts des ausgelaufenen Vertrags nicht fällig.

Erfahrung, aber keine Spielpraxis

Horn würde mit reichlich Erfahrung im Gepäck beim Ruhrgebietsklub aufschlagen: 201 Bundesligapartien hat der 31-Jährige auf dem Buckel. Hinzu kommen 98 Einsätze in Deutschlands Unterhaus. Einen Stammplatz hatte der gebürtige Kölner in den vergangenen Jahren allerdings nicht mehr inne.

Um diesen würde er beim VfL mit Neuzugang Patrick Drewes (31) konkurrieren, da die bisherige Nummer eins Manuel Riemann beim Bundesligisten keine Rolle mehr spielt. Der 35-jährige Schlussmann wurde in Folge einer Auseinandersetzung schon bei den Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf (0:3/6:5 n.E.) nicht mehr berücksichtigt und nimmt auch in der neuen Spielzeit nicht am Trainingsbetrieb der Bochumer teil.

Update (15:01 Uhr): Laut der ‚Bild‘ steht Horns Wechsel nach Bochum kurz vor dem Abschluss, die Verhandlungen sollen sich in der finalen Phase befinden.