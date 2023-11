Adeyemi-Berater rechtfertigt DFB-Absage

Im Umfeld von Karim Adeyemi hat man die allgemeine Kritik an seiner Absage für die U21-Nationalmannschaft mit Unverständnis aufgenommen. „Wir waren sehr überrascht über die Aussagen von Seiten des DFB. Karim hat den Adler bislang immer mit Stolz auf der Brust getragen – und das wird auch in Zukunft so sein“, bezieht Adeyemis Berater Thomas Solomon bei ‚Sport1‘ Stellung.

Eine generell mangelhafte Identifikation mit dem DFB sieht Solomon bei seinem Klienten nicht: „Für sein Heimat- und Geburtsland aufzulaufen, ist das Größte für Karim. Deshalb hat er sich beim letzten Lehrgang auch eigens dazu entschieden, für die U21 aufzulaufen.“ Man darf allerdings gespannt sein, inwieweit Julian Nagelsmann respektive Antonio Di Salvo bei den nächsten Länderspielen mit dem 21-jährigen Angreifer planen.