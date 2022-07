Barça: Koundé-Deal heute fix?

Der FC Barcelona arbeitet mit Hochdruck am Transfer von Jules Koundé (23). Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, will Barça den Wechsel des Abwehrmanns vom FC Sevilla noch heute abschließen. Seit Montagnachmittag befinden sich die Klubs in intensiven Verhandlungen, heißt es weiter.

Die Blaugrana stechen im Werben um Koundé den FC Chelsea aus. Der Premier League-Klub galt lange als Favorit auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Dem Vernehmen nach werden 50 Millionen Euro plus weitere zehn Millionen an Boni auf Sevillas Konto überwiesen. Koundé soll im Camp Nou einen Vierjahresvertrag bis 2026 erhalten.