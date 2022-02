Enthüllungen um Griezmann-Deal

Bei Antoine Griezmanns Wechsel von Atlético Madrid zum FC Barcelona im Jahr 2019 sind neue Enthüllungen ans Licht gekommen. Nach Informationen von ‚El Mundo‘ versprach Barça-Anwalt José Ángel González Franco dem Franzosen ein Handgeld in Höhe von sieben Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro in variablen Zahlungen. Darüber hinaus soll er Griezmanns Schwester eine Prämie von 40 Millionen Euro zur Beschleunigung des Transfers vorgeschlagen haben.

Der neue Präsident der Katalanen, Joan Laporta, versucht seit seinem Amtsantritt den FC Barcelona wieder auf finanziell solidere Beine zu bekommen. Dazu gehört auch die Säuberung des Vereins in Bezug auf vergangene Vertragsabschlüsse sowie die Aufdeckung von Ungereimtheiten bei Transfers.