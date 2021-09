Barça verpflichtet Demir

Der FC Barcelona hat sich mit Kayserispor auf einen Transfer von Emre Demir verständigt. Wie die Katalanen mitteilen, unterschreibt der 17-Jährige einen ab nächsten Sommer gültigen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme beträgt zwei Millionen Euro plus Boni.

Demirs Ausstiegsklausel wird auf 400 Millionen Euro festgelegt. Zunächst ist der Türke für Barcelonas zweite Mannschaft eingeplant.

Demir bestritt bereits 31 Profispiele für Kayserispor, vor knapp zwei Jahren wurde der damals 15-Jährige zum jüngsten Torschützen der Süper Lig-Historie. Auch in türkischen Juniorennationalmannschaften sammelt der offensive Mittelfeldspieler regelmäßig Einsätze.

