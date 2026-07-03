Barça verleiht Kochen
Der FC Barcelona gibt Diego Kochen (20) ab. Das Torwarttalent wechselt leihweise zum dänischen Erstligisten Lyngby Boldklub, der sich Berichten zufolge zudem eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesichert hat.
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🤝 Acuerdo con el Lyngby Boldklub para la cesión de 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐊𝐨𝐜𝐡𝐞𝐧 por una temporada— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 3, 2026
🔗 Los detalles: https://t.co/Fe8Nk33aNw
💙❤️ pic.twitter.com/G1ambdvTv5
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