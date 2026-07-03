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Barça verleiht Kochen

Der FC Barcelona gibt Diego Kochen (20) ab. Das Torwarttalent wechselt leihweise zum dänischen Erstligisten Lyngby Boldklub, der sich Berichten zufolge zudem eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesichert hat.

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