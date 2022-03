Chelseas schicksalshafte 72 Stunden | Zweikampf um PSG-Job?

Wer übernimmt Chelsea?

Beim FC Chelsea geht es in den nächsten Tagen um alles. Am morgigen Mittwoch will der Titelverteidiger das Weiterkommen in der Champions League klarmachen – das 2:0 im Hinspiel gegen den OSC Lille ist dafür schonmal eine gute Basis. Noch viel wichtiger ist jedoch die Frage, in welche Hände die Blues nach der Enteignung von Roman Abramovich übergehen. Zur Auswahl stehen drei US-amerikanische Prätendenten: Das Konsortium von Unternehmer Todd Boehly, die Familie Ricketts, Inhaber der Baseball-Franchise Chicago Cubs, sowie Woody Johnson, Besitzer des NFL-Teams der New York Jets. Als einziger Brite bewirbt sich Bauunternehmer Nick Candy um die Inhaberschaft. Bis Freitag haben die Bewerber noch Zeit, ihre Angebote vorzulegen. „Die nächsten drei Tage werden Chelseas Zukunft prägen“, prophezeit der ‚Daily Mirror‘ in seiner Story mit dem Titel „72 Stunden“.

PSG-Lösung aus Italien?

Die Besitzverhältnisse bei Paris St. Germain sind seit elf Jahren geklärt, in Paris stellt sich stattdessen die Frage nach dem Nachfolger von Trainer Mauricio Pochettino. Der Argentinier steht seit dem Aus im Champions League-Achtelfinale im Prinzip nur noch auf Abruf an der Seitenlinie. Als Favorit auf den PSG-Job gilt gemeinhin Frankreich-Legende Zinedine Zidane, doch mit Massimiliano Allegri werden noch einem zweiten international erfahrenen Übungsleiter gute Chancen attestiert. „Paris versucht es bei Max“, warnt die ‚Tuttosport‘ die Tifosi von Juventus Turin, verweist aber auch darauf, dass Allegri bei der Alten Dame noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Reals Traumpaar

PSG-Bezwinger Real Madrid schwebt seit dem 3:1-Kraftakt in der Königsklasse auf Wolke sieben. Am gestrigen Montag räumten die Königlichen RCD Mallorca locker leicht mit 3:0 aus dem Weg und steuern mit nun zehn Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla schnurstracks auf La Liga-Titel Nummer 35 zu. Protagonist des Erfolgs auf der Balearen-Insel war einmal mehr Doppeltorschütze Karim Benzema, doch auch Vinícius Júnior glänzte mit einem Tor und einer Vorlage. „Was für ein Paar“, schwärmt die ‚as‘ von dem kongenialen Duo.