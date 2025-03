Der Abgang von Enzo Millot beim VfB Stuttgart gilt dem Vernehmen nach als ziemlich wahrscheinlich. Der französische U21-Nationalspieler hat sich in der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit starken Leistungen ins Schaufenster gespielt. Einige Vereine aus Europa haben bereits Interesse signalisiert, aber auch Scouts aus Saudi-Arabien sollen den Mittelfeldspieler mehrfach beobachtet haben.

Millot ist unter Hoeneß unumstrittener Stammspieler, enorm wichtig für den aggressiven Offensivfußball des Trainers und besitzt einen Vertrag bis 2028. Dieser beinhaltet jedoch eine niedrige Ausstiegsklausel von 18 bis 20 Millionen Euro. Aus diesem Grund hält der VfB die Augen nach einem geeigneten Ersatz offen und scheint diesen laut ‚Sky‘ bei Dynamo Kiew ausfindig gemacht zu haben.

International erfahren

Mykola Shaparenko ist – wie Millot – ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Zehn als auch auf der Achter- und sogar der Sechserposition seine Stärken ausspielen kann. Daher könnte er neben einem geeigneten Millot-Ersatz auch ein Herausforderer für das etablierte Duo Angelo Stiller (23) und Atakan Karazor (28) im defensiven Mittelfeld sein.

Shaparenko ist dem Vernehmen nach offen für einen Wechsel in eine Top5-Liga. Stuttgart hat den 41-fachen ukrainischen Nationalspieler laut dem Bezahlsender bereits mehrfach beobachtet. Dieser überzeugt vor allem durch progressives Passspiel, eine feine Technik und eine gute Übersicht.

Der 26-Jährige stammt aus der Jugend von Dynamo und steht in Kiew nur noch bis 2026 unter Vertrag. Die potenzielle Ablöseforderung fällt laut ‚Sky‘ mit zehn Millionen Euro dementsprechend niedrig aus. Shaparenko ist einmaliger ukrainischer Meister und hat in den vergangenen Jahren mit Kiew regelmäßig Erfahrung in europäischen Pokalwettbewerben gesammelt.