VfB verlängert mit Vagnoman

Seit 2022 läuft Josha Vagnoman für den VfB Stuttgart auf und ist unter Sebastian Hoeneß eine feste Größe. Die Schwaben können auch in Zukunft auf den Außenbahnspieler setzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der VfB offiziell bestätigt, hat Vagnoman sein Arbeitspapier in Cannstatt verlängert. Der 24-jährige gebürtige Hamburger ist fortan bis 2028 vertraglich gebunden.

„Josha kann neben seiner angestammten Position auf der rechten Außenbahn auch auf der linken Seite eingesetzt werden, das macht ihn, zusätzlich zu seinen fußballerischen Fähigkeiten, zu einem wertvollen Bestandteil unseres Kaders“, erklärt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und führt aus: „Wir sind froh, dass wir uns mit Josha auf eine Vertragsverlängerung und die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit verständigen konnten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vagnoman freut sich über seine Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich in der Mannschaft sowie im gesamten Club sehr wohl und bin stolz auf den Weg, den wir bereits gemeinsam gegangen sind. Zugleich ist das für mich ein großer Ansporn, auch in Zukunft mit dem VfB erfolgreich zu sein und mich weiterzuentwickeln. Daher bin ich glücklich, meinen Vertrag vorzeitig verlängert zu haben. Es ist sehr positiv, wie uns die Fans pushen. Umso schöner ist es, wenn wir mit unseren Leistungen etwas zurückgeben können.“