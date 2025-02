Europa League: Frankfurt nominiert drei Spieler nach

Eintracht Frankfurt hat für die Europa League drei neue Spieler nachnominiert. Wie die SGE offiziell mitteilt, dürfen ab der K.o.-Phase Nathaniel Brown, Elyhe Wahi und Michy Batshuayi den Adler auch international auf der Brust tragen. Igor Matanovic, Junior Dina Ebimbe und der zu Manchester City abgewanderte Omar Marmoush wurden hingegen aus dem Aufgebot gestrichen.

Bei Brown reagieren die Hessen auf dessen starke Entwicklung, der Sommer-Neuzugang aus Nürnberg ist nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Ebimbe wollte im Winter weg, ein Wechsel zur AS Monaco platzte beim Medizincheck. Matanovic ist derzeit verletzt und spielt in dieser Saison unter Dino Toppmöller nur eine untergeordnete Rolle. Weiter geht es für die SGE im Achtelfinale der Europa League am 6. März, der Gegner steht noch nicht fest.