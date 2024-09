Nach zehn Jahren: Griezmann verkündet Frankreich-Rücktritt

Antoine Griezmann wird nicht mehr für die französische Nationalmannschaft auflaufen. Wie der 33-Jährige offiziell mitteilt, tritt er aus der Équipe Tricolore zurück. In seiner Abschiedsverkündung erklärt er: „Mit einem Herz voller Erinnerungen schließe ich dieses Kapitel meines Lebens. Vielen Dank für dieses großartige Abenteuer und bis bald.“

Für Frankreich debütierte der Spielmacher im März 2014 unter Didier Deschamps. Seither stehen 137 Einsätze zu Buche, in denen der Linksfuß 72 Scorer (44 Tore, 38 Vorlagen) verzeichnen konnte. Die Nummer 7 von Atlético Madrid hält außerdem den Rekord mit den meisten Länderspielen in Folge. Nach 84 Partien am Stück endete die Serie, weil er das Spiel gegen Deutschland (0:2) im März dieses Jahres mit einer Knöchelverletzung verpasste.

Höhepunkt seiner Nationalmannschaftskarriere war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2018, zudem wurde Griezmann bei der Heim-EM 2016 mit sechs Treffern Torschützenkönig. Bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland schieden Les Bleus im Halbfinale gegen den späteren Europameister Spanien aus (1:2).