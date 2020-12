HSV: Heiße Spur bei Amaechi

Xavier Amaechi vom Hamburger SV könnte es zurück in heimische Gefilde ziehen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ führt die heißeste Spur momentan in die zweite englische Liga zum walisischen Klub Swansea City. Auf der Insel könnte der 19-jährige Außenstürmer die so dringend benötigte Spielpraxis sammeln. Lose Anfragen liegen der ‚Bild‘ zufolge auch aus der 2. Bundesliga vor.

Beim HSV kommt Amaechi bislang überhaupt nicht in Fahrt. Lediglich zwölf Minuten stand der einstige 2,5-Millionen-Transfer in dieser Saison für die Profis auf dem Platz. Vor allem mit Blick auf die 2019 gezahlte Ablöse hofft man bei den Hamburgern, Amaechi über eine Leihe an sein wahres Leistungsvermögen heranzuführen.