Messi verblüfft erneut

Lionel Messi zeigt sich auch im Spätherbst seiner Karriere weiter in ungebrochener Torlaune und stellt eine neue Bestmarke auf. Zwar blieb der 39-Jährige beim 3:3-Unentschieden seines Klubs Inter Miami gegen den Charlotte FC zum Abschluss der Hauptrunde der Major League Soccer ohne Tor, doch der Argentinier sicherte sich den Titel des Torschützenkönigs – und damit als erster Profi der US-Liga in zwei aufeinanderfolgenden Saisons.

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Mit 26 Treffern in 31 Partien liegt der achtmalige Weltfußballer deutlich vor dem Ex-Unioner Petar Musa (28/FC Dallas), der 22 Tore erzielte. Messi ist zudem Favorit auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP). Diesen Preis holte der Weltmeister von 2022 bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten.