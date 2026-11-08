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Major League Soccer

Messi verblüfft erneut

von Martin Schmitz
1 min.
Lionel Messi im Trikot von Inter Miami @Maxppp

Lionel Messi zeigt sich auch im Spätherbst seiner Karriere weiter in ungebrochener Torlaune und stellt eine neue Bestmarke auf. Zwar blieb der 39-Jährige beim 3:3-Unentschieden seines Klubs Inter Miami gegen den Charlotte FC zum Abschluss der Hauptrunde der Major League Soccer ohne Tor, doch der Argentinier sicherte sich den Titel des Torschützenkönigs – und damit als erster Profi der US-Liga in zwei aufeinanderfolgenden Saisons.

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Mit 26 Treffern in 31 Partien liegt der achtmalige Weltfußballer deutlich vor dem Ex-Unioner Petar Musa (28/FC Dallas), der 22 Tore erzielte. Messi ist zudem Favorit auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP). Diesen Preis holte der Weltmeister von 2022 bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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