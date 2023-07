Medizincheck: Ache verlässt Frankfurt

Das Rennen um Ragnar Ache ist entschieden. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt der Stürmer von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Kaiserslautern. Ache befinde sich bereits im Medizincheck, die Ablösesumme soll eine Million Euro betragen.

Auch Lauterns Zweitliga-Rivale Greuther Fürth hatte ein Angebot abgegeben, geht nun aber leer aus. An das Kleeblatt war Ache in der vergangenen Saison verliehen. In 33 Einsätzen schoss der 24-Jährige sieben Tore und legte vier weitere auf.

