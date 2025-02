M’gladbach: Michaelis erhält Profivertrag

Borussia Mönchengladbach hat ein weiteres Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Fohlen mitteilen, wird Yannick Michaelis auch seine nächsten Schritte beim Bundesligisten gehen. „Yannick hat seit seinem Wechsel zu uns eine sehr gute Entwicklung genommen und war bereits in der vergangenen Saison maßgeblich am Erfolg der U19 beteiligt. Er ist ein sehr schneller und torgefährlicher Spieler, in dem wir noch viel Potenzial sehen“, so Mirko Sandmöller, Direktor des Gladbacher NLZ.

Michaelis war 2023 aus der Jugend von Hannover 96 zur Borussia gewechselt und steht in dieser Saison bei drei Toren und fünf Vorlagen in der U19-Nachwuchsliga. Seit Ende November fehlt der 18-jährige Flügelspieler mit einem Syndesmoseriss. „Ich freue mich darauf, mich in diesem großen Verein weiterentwickeln zu können und möchte das Vertrauen, das Borussia mir seit meinem Wechsel hierhin entgegenbringt, unbedingt zurückzahlen“, sagt Michaelis selbst zu seiner Vertragsunterzeichnung.