Gladbach kontaktiert Fulgini

Borussia Mönchengladbach hat eine potenzielle Verstärkung für das offensive Mittelfeld in der französischen Ligue 1 entdeckt. Nach FT-Infos hat sich der Bundesligist nach Angelo Fulgini vom SCO Angers erkundigt, der sich ein Engagement in Deutschland durchaus vorstellen könnte.

Beim aktuellen Tabellenzwölften zieht der 25-jährige Rechtsfuß im Mittelfeld die Fäden, kommt in dieser Saison auf 20 Einsätze (drei Tore, zwei Assists). Vertraglich ist der frühere französische U21-Nationalspieler noch bis 2023 gebunden.

Interesse an Fulgini bekundet nicht nur Gladbach: Auch der FC Burnley, der FC Fulham und Olympique Marseille wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem Angers-Profi in Verbindung gebracht.