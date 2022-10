Barça nimmt Kontakt zu Dalot auf

Der FC Barcelona fahndet weiterhin nach einem langfristigen Nachfolger für Dani Alves auf der Rechtsverteidigerposition und würde offenbar gerne Diogo Dalot von Manchester United diese Aufgabe anvertrauen. Laut ‚Sport‘ haben die Katalanen Kontakt zum portugiesischen Nationalspieler aufgenommen, um einen möglichen Sommerwechsel auszuloten.

Dalot steht nur noch bis Ende der laufenden Spielzeit bei den Red Devils unter Vertrag. Das Problem für Barcelona: United kann das Arbeitspapier des 23-Jährigen per Option um ein weiteres Jahr verlängern. Abgesehen davon versucht der englische Erstligist den Außenverteidiger langfristig zu binden.

Neben Barça wird auch Juventus Turin, dem AC Mailand und Atlético Madrid ein Interesse an Dalot nachgesagt. Unter Erik ten Hag entwickelte sich Dalot weiter und gilt inzwischen als Leistungsträger im Team. In sieben von neun Ligaspielen stand der Abwehrspieler in der Startelf.