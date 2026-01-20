Chaves vor Hoffenheim-Abflug?

Arthur Chaves (24) könnte der TSG Hoffenheim in diesem Winter den Rücken kehren. Laut ‚ESPN Brasil‘ signalisiert der SC Internacional Interesse an einer Leihe. Neben dem Klub aus Porto Alegre sollen weitere Vereine aus Brasilien und dem Ausland die Fühler ausstrecken.

Bei Hoffenheim wolle man zunächst den weiteren Verlauf der Transferperiode abwarten, ehe Chaves die Freigabe erhält. Der brasilianische Innenverteidiger steht noch bis 2029 unter Vertrag, kam zuletzt allerdings Ende September zum Einsatz (240 Saisonminuten).