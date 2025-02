Bungert: Henriksen wird in Mainz eine Ära prägen

Für Niko Bungert steht außer Frage, dass die neue Ära unter Trainer Bo Henriksen bei Mainz 05 längst begonnen hat. „Absolut, ich glaube, er ist schon dabei“, erklärt der Sportdirektor von Mainz 05 gegenüber dem ‚kicker‘, „welche Dimensionen das einmal annehmen wird, wissen wir heute nicht. Derzeit sorgt Bo dafür, dass es auf die zweite sehr erfolgreiche Saison hinausläuft. Die erste endete mit einem mittleren Wunder, unserem zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt.“

Aktuell rangieren die Rheinhessen auf dem fünften Platz, das internationale ist so greifbar wie seit Jahren nicht mehr. Sorgen, dass Henriksen den Klub verlassen könnte, macht sich Bungert nicht: „Jetzt befinden wir uns in einer Saison, wie wir sie schon eine Weile nicht mehr hatten: Wir sind früh aus der Abstiegszone herausgekommen und können schauen, ob es wieder zu einer ganz verrückten Sache reicht. Trainer und Verein sind extrem glücklich, wie es gerade läuft. Bo fühlt sich sehr, sehr wohl in Mainz, liebt es, hier in der Stadt mit seiner Familie zu leben. Wir wissen, was wir an dem Trainer haben, und haben Ende Januar den Vertrag bis 2027 verlängert.“