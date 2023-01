Italiener berichten: Schalke & Mainz mit Interesse an Pjaca

Unter Umständen könnte es zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05 auf dem Transfermarkt zum Wettbieten kommen. Beide Bundesliga-Vereine buhlen laut italienischen Medien um denselben Spieler, der nach einem neuen Leihklub Ausschau hält.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bringt die Schalker mit Marko Pjaca in Verbindung. Zur Erinnerung: Schon in der Rückrunde der Saison 2018/2019 lief der inzwischen 27-jährige Flügelspieler für die Königsblauen auf. Wirklich erfolgreich war das Gastspiel nicht. In neun Spielen für Schalke erzielte Pjaca zwei Tore und blieb ohne Vorlage.

Auch Mainz und Espanyol dran?

Der ehemalige kroatische Nationalspieler ist aktuell von Juventus Turin an den FC Empoli ausgeliehen, kommt beim Klub aus der Toskana aber nur sporadisch zum Einsatz. Gut möglich, dass Juventus deshalb auf der Suche nach einem neuen Leihklub ist, um Pjaca mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Neben den Schalkern soll auch Mainz 05 die Fühler in Richtung Pjaca ausgestreckt haben, wie Nicolò Schira berichtet. Die italienischen Quellen sind sich zudem einig, dass Espanyol Barcelona ebenfalls angeklopft hat. Zunächst haben alle Klubs aber lediglich nach Informationen zum Spieler gefragt und die Situation ausgelotet, heißt es.