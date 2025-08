Ende einer Ära: Son verlässt Tottenham

Es ist seine persönliche Abschiedstournee: Tottenham Hotspur befindet sich aktuell in der Vorbereitung in Südkorea, wo natürlich allen voran Heung-min Son frenetisch bejubelt wird. Es ist ein würdiger Rahmen für die letzten Tage als Spieler der Spurs.

Schon länger wurde über einen Abschied des Kapitäns spekuliert, jetzt hat er diesen offiziell verkündet: „Bevor wir mit der Pressekonferenz beginnen, möchte ich sagen, dass ich mich entschieden habe, den Verein diesen Sommer zu verlassen“, so der 33-Jährige, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2026 läuft.

MLS oder Wüste?

„Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich bin als Kind in den Norden Londons gekommen und gehe als erwachsener Mann. Mit dem Titelgewinn in Europa hatte ich das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich erreichen konnte“, begründet der Südkoreaner seinen Abschied. In der vergangenen Saison gewannen die Spurs die Europa League.

Wohin es Son nach zehn Jahren in London zieht, ist noch nicht klar. Die wahrscheinlichste Option ist die MLS, aber auch Klubs aus Saudi-Arabien haben bereits angeklopft. 2015 war der Angreifer für 30 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die Premier League gewechselt.