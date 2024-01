Ginczek verlässt Düsseldorf

https://www.msv-duisburg.de/aktuelles/artikel/msv-zieht-routinier-daniel-ginczek-legen-wir-los

MSV zieht Routinier Daniel Ginczek: “Legen wir los!”

Mit Daniel Ginczek hat der Spielverein die angepeilte Verstärkung für die Offensive gefunden. Der 32-Jährige hat am Montag, 8. Januar 2024, den Medizincheck in der Duisburger BGU absolviert und anschließend den bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Kontrakt unterzeichnet. Der Stürmer, der ablösefrei von Fortuna Düsseldorf kommt, wird in ZebraStreifen mit der Rückennummer 33 angreifen.