Spieler-Registrierung: Keine Ausnahme für Barça

Dem FC Barcelona rennt bei der Registrierung der neuen Spieler die Zeit davon. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll die spanische Liga bereits klargestellt haben, dass es für die Katalanen keine Ausnahme geben wird. Konkret geht es um eine Frist zur Einreichung der Finanzunterlagen, die Barça wohl nicht einhalten kann.

Die Blaugrana starten am morgigen Samstag gegen Rayo Vallecano in die neue Saison. Da das Spiel um 21 Uhr angestoßen wird, wäre die Registrierung von Robert Lewandowski und Co. noch bis um 20:55 Uhr möglich. Liga-Präsident Javier Tebas hat allerdings angekündigt, dass die Unterlagen wie üblich gründlich geprüft werden müssen und die Zeit bis zum ersten Spiel nicht ausreichen könnte.